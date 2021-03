Moderna va începe să testeze vaccinul anti COVID-19 la copiii sub 12 ani Compania americana Moderna va incepe sa testeze vaccinul anti COVID-19 la copiii sub 12 ani, inclusiv la bebelușii de pana in șase luni, așteptandu-se la 6.750 de inscrieri in cadrul cercetarii. Intr-un studiu separat, compania Moderna iși testeaza vaccinul la 3.000 de copii cu varste cuprinse intre 12 și 17 ani. Pana acum, serul era administrat pentru a preveni boala COVID-19 la persoanele cu varsta de cel puțin 18 ani. De altfel, Academia Americana de Pediatrie a cerut extinderea studiilor privind vaccinarea copiilor, scrie Nytimes.com. Fiecare copil care va face parte din studiul Moderna va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

