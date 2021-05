Compania americana Moderna va depune o cerere de autorizare de introducere pe piata in Uniunea Europeana a vaccinului sau anti-COVID-19 pentru grupa de varsta intre 12 si 17 ani, a declarat seful Moderna, Stephane Bancel. Considerand ca, „pana in vara, toti adultii care doresc sa fie vaccinati vor fi primit o prima doza”, Stephane Bancel a estimat ca „va fi necesar apoi ca foarte repede sa fie vizati adolescentii de la 12 la 17 ani”, transmite Hotnews . In prezent, in Europa numai vaccinul de la Pfizer/BioNTech este autorizat pentru tinerii cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani. Pfizer a solicitat,…