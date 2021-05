Stiri pe aceeasi tema

- Considerand ca, „pana in vara, toti adultii care doresc sa fie vaccinati vor fi primit o prima doza”, șeful Moderna, Stephane Bancel, a estimat ca „va fi necesar apoi ca foarte repede sa fie vizati adolescentii de la 12 la 17 ani”. In prezent, in Europa numai vaccinul de la Pfizer/BioNTech este autorizat…

- Stephane Bancel, șeful companiei americane de biotehnologie Moderna, a anunțat, pentru Journal du dimanche, ca va depune „la inceputul lui iunie” o cerere de autorizare de introducere pe piata in Uniunea Europeana a vaccinului sau anti-COVID-19 pentru grupa de varsta intre 12 si 17 ani, informeaza AFP,…

- Compania americana Moderna va depune o cerere de autorizare de introducere pe piata in Uniunea Europeana a vaccinului sau anti-COVID-19 pentru grupa de varsta intre 12 si 17 ani, a declarat seful Moderna, Stephane Bancel. Considerand ca, „pana in vara, toti adultii care doresc sa fie vaccinati vor fi…

- Compania americana Moderna va depune "la inceputul lunii iunie" o cerere de autorizare pentru piata din Uniunea Europeana a vaccinului anti-Covid pentru adolescenti cu varsta cuprinsa intre 12 si 17 ani, a declarat directorul companiei, Stephane Bancel, pentru Journal du Dimanche.

- Intel solicita subvenții de 8 miliarde de euro pentru construirea unei fabrici de semiconductori in Europa, pentru a sprijini dorința regiunii de a-și reduce dependența de importuri pe fondul crizei de semiconductori, care se manifesta de anul trecut și afecteaza atat producatorii auto, cat și pe cei…

- O companie farmaceutica israeliano-americana se pregatește sa lanseze un studiu incipient pentru ceea ce ar putea deveni primul vaccin anti-COVID-19 din lume administrat pe cale orala, relateaza Jerusalem Post . Oramed Pharmaceuticals Inc. a anunțat in cursul weekendului un parteneriat cu compania…

- Statele Unite au acordat sambata o autorizatie de urgenta vaccinului companiei farmaceutice americane Johnson & Johnson impotriva COVID-19 pentru persoanele in varsta de cel putin 18 ani, a anuntat Agentia americana pentru Medicamente (FDA), noteaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres. Acest vaccin…

- Copiii americani cu varsta sub 12 ani vor fi „foarte probabil” vaccinati la inceputul anului 2022, a apreciat consilierului Casei Albe, imunologul Anthony Fauci, relateaza duminica AFP. Vaccinarea copiilor este un subiect fundamental in Statele Unite, deoarece ar fi o solutie pentru milioane de parinti…