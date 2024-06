Stiri pe aceeasi tema

- Moderna si Merck au publicat luni mai multe date pozitive obtinute pe parcursul a trei ani despre un vaccin experimental administrat pacientilor cu cea mai mortala forma de cancer de piele, in combinatie cu terapia Keytruda, transmite CNBC, potrivit news.ro.

- Detaliile studiului clinicStudiul, realizat pe un eșantion de 302 pacienți cu mielom multiplu recidivat sau dificil de tratat, a aratat ca 71% dintre pacienții care au primit Blenrep in combinație cu steroizi dexametazona și pomalidomida erau in viața și fara agravarea bolii dupa un an. In comparație,…

- In studiul efectuat pe 302 de pacienti cu mielom multiplu recidivat sau dificil de tratat, 71% dintre cei care au primit Blenrep in asociere cu steroizi dexametazona si pomalidomida erau in viata fara ca boala lor sa se agraveze, la sfarsitul unui an. Aceasta, comparativ cu supravietuirea fara progresie…

- Compania a anuntat in martie ca medicamentul pentru diabet, cunoscut din punct de vedere chimic sub numele de semaglutida, a redus riscul combinat de complicatii renale si evenimente cardiovasculare cu 24% in urmatorii 3,4 ani, la pacientii care au primit injectii saptamanale de 1 miligram, comparativ…

- Indicele regional Stoxx 600 a incheiat ziua de marti in declin cu 0,6% si toate bursele majore au fost in teritoriu negativ. Majoritatea sectoarelor au scazut, indicele companiilor auto coborand cu 4,3% si cel al resurselor de baza cu 1,14%. Actiunile din domeniul sanatatii au fost unul dintre putinele…

- Intre 3 și 94 de zile trebuie sa aștepte un pacient pentru a beneficia de o consultație sau pentru a fi internat la Institutul Oncologic din Moldova. Datele au fost facute publice de reprezentanții spitalului, care au publicat informația actualizata despre programarile pentru spitalizare primara și…

- Raportul de vineri al Departamentului de Comert a aratat, de asemenea, ca cheltuielile consumatorilor au crescut luna trecuta cel mai mult din ultimul an, subliniind rezistenta economiei. Statele Unite continua sa depaseasca performantele economice ale altor economii majore, in ciuda costurilor mai…