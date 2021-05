Moderna recomandă a treia doză de vaccin anti-COVID pentru a acoperi și tulpinile îngrijorătoare din Brazilia și Africa de Sud Moderna recomanda a treia doza de vaccin anti-COVID pentru a acoperi și tulpinile ingrijoratoare din Brazilia și Africa de Sud. Administrarea unei a treia doze de vaccin anti-COVID produs de compania americana Moderna ajuta la cresterea anticorpilor impotriva tulpinilor de coronavirus descoperite in Brazilia si Africa de Sud. Acest lucru reiese din datele preliminare ale studiilor clinice publicate pe site-ul Moderna. Autorii cercetarii au explicat de ce Moderna recomanda a treia doza de vaccin. E vorba despre un preparat experimental conceput special care alaturi de vaccinul deja folosit de companie… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

