Moderna pregătește un nou vaccin împotriva Covid-19 Compania americana Moderna a anunțat luni ca a inceput studiile clinice pentru un nou vaccin impotriva Covid-19. Potrivit Reuters , noul vaccin ar putea fi distribuit mai ușor, mai ales in țarile in curs de dezvoltare, care intampina probleme in cadrul campaniilor de vaccinare. Compania Moderna susține ca studiul, aflat deocamdata in stare incipienta, va evalua siguranța si gradul de imunitate oferit de noul vaccin. Serul va fi administrat unor adulti sanatoși, atat intr-o singura doza cat și in doua doze, la un interval de 28 de zile. Noul vaccin este conceput pentru a da un raspuns imun la noile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

