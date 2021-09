Moderna lucrează la un vaccin de rapel anti-Covid care să fie și antigripal Moderna promite sa scoata pe piața un vaccin care sa combine doza de rapel impotriva Covid-19 cu vaccinul sau experimental antigripal, relateaza Reuters. Compania are deja in curs de dezvoltare mai multe vaccinuri antigripale, insa noul ser combina vaccinul antigripal experimental cu cel impotriva COVID-19. Compania spera ca la un moment dat sa combine cu […] The post Moderna lucreaza la un vaccin de rapel anti-Covid care sa fie și antigripal first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

