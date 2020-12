Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul COVID-19 dezvoltat BioNTech și Pfizer ar putea fi avizat pentru Europa cel tarziu in 29 decembrie, anunța Agentia Europeana pentru Medicamente Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat marti ca va organiza cel mai tarziu la 29 decembrie o reuniune extraordinara pentru a da - sau…

- Compania americana Moderna a anuntat ca va depune luni cererea de autorizare in regim de urgenta a vaccinului sau dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 la Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite si la Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), dupa ce rezultatele complete…

- Vaccinul anti-COVID-19 de la compania americana Moderna are o eficiența de 94,1%. Compania farmaceutica a anunțat rezultatele complete ale ultimului studiu clinic și a precizat ca va depune cererea de autorizare in regim de urgenta atat la Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA,…

- Compania americana Moderna a anuntat ca va depune luni cererea de autorizare in regim de urgenta a vaccinului sau anti-COVID-19 la Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite si la Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), dupa ce rezultatele complete ale

- Teste finale: Pfizer anunta o eficacitate de 95% a vaccinului impotriva COVID-19, dezvoltat cu compania germana BioNTech. Cand intra in producție Compania americana Pfizer a anuntat miercuri ca rezultatele finale ale testelor clinice de faza a treia pentru vaccinul sau impotriva COVID-19, dezvoltat…

- Autoritațile americane au dat autorizatie de utilizare de urgenta pentru medicamentul cu anticorpi dezvoltat de Eli Lilly & Co. pentru tratarea cazurilor ușoare și moderate de COVID-19. In urma acestei decizii, se largeste accesul la un tratament despre care datele sugereaza ca este eficient in mentinerea…

- Compania farmaceutica sud-coreeana Celltrion sustine ca o substanta pe care a dezvoltat-o s-a dovedit a fi eficienta in tratamentul impotriva COVID-19 si a anuntat luni ca va realiza noi studii clinice asupra acesteia, potrivit Yonhap. Substanta, denumita CT-P59, va fi administrata unui…