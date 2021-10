Compania Moderna a anuntat luni, 25 octombrie, ca vaccinul sau anti-COVID a generat un raspuns imunitar puternic si ca a fost in general bine tolerat la copiii cu varste cuprinse intre sase si 11 ani, iar in curand va transmite datele autoritatilor de reglementare, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Moderna a precizat ca vaccinul sau anti-COVID-19 in doua doze a generat anticorpi neutralizanti la copii, iar siguranta serului este comparabila cu cea constatata anterior in cazul studiilor clinice la adolescenti si adulti. Potrivit Moderna, cea mai mare parte a efectelor secundare din cadrul…