Moderatorii Facebook și YouTube semnează un formular PTSD ​Moderatorii de conținut sunt rugați sa semneze formulare care sa spuna ca înțeleg ca locul de munca ar putea provoca tulburari de stres posttraumatic (PTSD), potrivit BBC.



Sursele au afirmat ca moderatorii angajați de contractorul Accenture au primit deja documentele. Moderatorii monitorizeaza materiale reprobabile și deseori vizualizeaza sute de imagini tulburatoare într-o zi de munca.



Accenture a afirmat ca sanatatea angajaților este principala prioritate. Cazurile de PTSD și alte probleme de sanatate mintala au crescut în rândul moderatorilor de conținut. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

