Moderatorii Facebook - instruiți să recunoască folosirea necorespunzătoare a emoticoane Un singur emoticon poate face diferența intre o gluma nevinovata și un mesaj plin de ura. In acest sens, Facebook iși pregatește moderatorii sa recunoasca modul in care o serie de emoticoane pot incalca un numar de politici de conținut ale rețelei sociale, inclusiv cele care ilustreaza fecale pentru discursuri instigatoare la ura, varsaturi pentru agresiune și coroane pentru solicitari sexuale, conform documentelor interne Facebook, obținute de Motherboard. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

