Moderatori de conţinut ai Facebook cer o recunoaştere şi o protecţie sporite în contextul pandemiei Doua sute de moderatori de continut ai Facebook care se considera "sacrificati" de reteaua de socializare au semnat o scrisoare stanjenitoare pentru companie, care da asigurari totusi ca toate conditiile sanitare ale angajatilor ce se intorc la birou sunt mai bune decat criteriile minime impuse de autoritati, relateaza AFP.



"Facebook are nevoie de noi. Este timpul ca si voi sa o recunoasteti si sa puneti valoare pe munca noastra. A ne sacrifica sanatatea si securitate pentru a face profit este imoral", afirma cei 200 de semnatari ai scrisorii adresate sefilor grupului californian… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua sute de moderatori de continut ai Facebook care se considera "sacrificati" de reteaua de socializare au semnat o scrisoare stanjenitoare pentru companie, care da asigurari totusi ca toate conditiile sanitare ale angajatilor ce se intorc la birou sunt mai bune decat criteriile minime impuse de…

- Ziarul Unirea Mesajul unei avocate din Alba catre stat, in contextul pandemiei: ,, Dupa 20 de ani in care eu te-am mulțumit prin vot, respect, munca, plați și incredere, tu cum ma rasplatești acum?” O avocata din județul Alba a postat un mesaj pe rețeaua de socializare Facebook, aducand critici la modul…

- Seful CJ Brasov a anuntat printr-un mesaj publicat pe Facebook ca s-a infectat cu noul coronavirus."Dragi brasoveni, m-am angajat sa fiu intotdeauna sincer cu dumneavoastra si sa dau dovada de maxima transparenta, nu doar la bine, ci si in momentele mai putin placute. Vreau, de aceea, sa…

- Campania electorala pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie incepe vineri si se va incheia pe 5 decembrie la ora 7.00. Campania va fi in conditii similare celei pentru alegerile locale, in contextul pandemiei de SARS-CoV-2, scrie News.ro. Astfel, intrunirile si evenimentele electorale in spatiul…

- Presedintele Pro Romania Vaslui, Daniel Olteanu, a atras atentia ca masurile luate de Guvernul PNL in contextul pandemiei COVID-19 sunt nepotrivite, afirmand ca singurul obiectiv al liberalilor este organizarea alegerilor si nu salvarea de vieti omenesti sau salvarea economiei.Intr-o postare…

- Politistii vasluieni au aplicat, in ultimele 48 de ore, amenzi in valoare de peste 170.000 de lei pentru nerespectarea masurilor impuse in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, peste 200…

- Politistii vasluieni au aplicat, in ultimele 48 de ore, amenzi in valoare de peste 170.000 de lei pentru nerespectarea masurilor impuse in contextul pandemiei de coronavirus. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, peste 200 de angajati ai Ministerului Afacerilor…

- Inchiderea scolilor din cauza pandemiei de COVID-19 a lasat o treime dintre elevii din lume, adica 463 milioane de copii, in imposibilitatea de a beneficia de o forma de invatamant, in lipsa accesului la echipamente si la tehnologii precum internet, televiziune sau radio, transmit