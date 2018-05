Stiri pe aceeasi tema

- Weekendul ce tocmai a trecut a fost unul plin cu emoții pentru familia cunoscutului cioban din Novaci, Sorin Vaduva. Fiul sau s-a casatorit cu o frumoasa bruneta din Targu Jiu. Elli și Sorin Vaduva, s-au casatorit civil, sambata, iar duminica a avut loc și slujba religioasa urmata de o petrecere…

- 55 de ani, aceeași rochie, grațe și frumusețe! La 86 de ani, actrița Rita Moreno, ajunsa la 86 de primaveri, a defilat pe covorul rosu imbracata in acceași rochie in care a stralucit in 1962, atunci cand a castigat statueta.

- Legendara actrita Rita Moreno a fost una dintre cele mai apreciate aparitii la cea de-a 90-a ceremonie de decernare a premiilor Oscar. Actrita, in varsta de 86 de ani, a ales sa poarte aceeasi rochie neagra cu flori si frunze aurii pe care a imbracat-o la ceremonia Oscarurilor din 1962, atunci cand…

- O noua nunta uimește Cetatea Filmului. Acum un an spera sa ajunga la altar și chiar iși dorea sa devina mama alaturi de iubitul de pe atunci, Ben Hanisch. Aveau o relație de peste un an și jumatate , dar vestea desparțirii i-a uimit pe fanii actriței. Acum, la aproape 10 luni de la separarea de Ben Hanisch,…

- Ame Bartlebaugh din Ohio (SUA) a cautat rochia de mireasa a mamei sale, in casa bunicii din Willowick. Insa, cand a deschis cutia in care se afla, a gasit o rochie de dantela, insa a ei era simpla si fara maneci. Imediat si-a dat seama ca angajatii curatatoriei la care a dus rochia pe care o purtase…

- Regina Rania și Regele Abdullah au fost primiți cu fast de catre Șeicul Mohammed, ieri, cand au aterizat pe aeroportul din Dubai. Regii Iordaniei se afla intr-o vizita oficiala, pentru a intari relațiile diplomatice dintre cele doua țari. Așteptați de catre Prințului Moștenitor al Dubaiului Regina Rania…