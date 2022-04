Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul National francez Antiterorist (PNAT) a transmis, marti, ca a deschis trei noi anchete cu privire la ”crime de razboi” cu privire la fapte comise in prejudiciul cetatenilor francezi in Ucraina, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. Faptele vizate ar fi fost comise la Mariupol,…

- Trupele rusești nu mai ocupa nicio parte din regiunea nordica Sumi, potrivit guvernatorului zonei, citat de Sky News. Dmytro Zhyvytskyi a declarat ca trupele rusești s-au retras in cea mai mare parte, iar trupele ucrainene lucreaza pentru a impinge in exteriorul regiunii Sumi unitațile ramase. El a…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, cu Linda Thomas-Greenfield, ambasadorul Statelor Unite la ONU. Cei doi au discutat despre situația de securitate in urma agresiunii militare ruse in Ucraina și situația gestionarii refugiaților.

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a anunțat ce decizie a luat in fața atrocitaților comise de ruși in Ucraina. Cele mai recente crime de razboi au avut loc in timpul masacrului din localitatea Bucha, din zona Kievului, acolo unde sute de civili au fost uciși și lasați ciuruiți pe strazi. Pentru…

- "Am avut negocieri cu presedintele roman Klaus Iohannis. L-am informat despre lupta in desfasurare impotriva agresiunii ruse, despre crimele de razboi ale Rusiei impotriva civililor", a scris Zelenski pe contul sau de Twitter."Am discutat despre un sprijin suplimentar pentru poporul ucrainean", a adaugat…

- Au trecut patru saptamani de la inceperea invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. NATO se reuneste intr-o sedinta de urgenta la care va lua parte si presedintele Joe Biden, sosit miercuri seara la Bruxelles. Zelenski face apel ca oamenii sa iasa pe strazi si sa protesteze, in timp ce acuza Rusia ca foloseste…

- Alexandru Ciucu, in varsta de 46 de ani, a fost invitat in cadrul emisiunii „La Maruța”, unde a vorbit cu lacrimi in ochi despre situația refugiaților din Ucraina. Soțul Alinei Sorescu a fost profund marcat și a incercat sa dea o mana de ajutor.„Nu mi-am imaginat niciodata ca voi vedea atata recunoștința…

- O echipa avansata a Curții Penale Internaționale (CPI) de la Haga a plecat in "regiunea Ucrainei" pentru a incepe investigarea unor posibile crime de razboi, a declarat procurorul principal al instituției intr-un interviu acordat Reuters.