”Modelul suedez” e în colaps! S-a cerut intervenția armatei Situație alarmanta in Suedia, unde sistemul medical este aproape de colaps din cauza pandemiei. Capacitatea secțiilor de terapie intensiva se afla aproape de limita maxima, iar spitalele incep sa ramana fara personal. Medicii sunt epuizați, iar tot mai multe cadre medicale demisioneaza. Partidul lui BASESCU, infrangere crunta in instanța Guvernul a inceput deja sa ceara ajutor de la clinicile private, iar primarul capitalei Stockholm a solicitat intervenția armatei, potrivit Bloomberg Situația este „extrem de tensionata” a spus edilul Irene Svenonius intr-un interviu acordat publicației… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

