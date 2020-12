Modelul Stella Tennant a murit la vârsta de 50 de ani Modelul britanic Stella Tennant a murit marti la varsta de 50 de ani, a anuntat familia ei intr-un comunicat, informeaza BBC si AFP. Foto: (c) ALEJANDRO ERNESTO / EPA "Cu mare tristete, va anuntam ca Stella Tennant a murit subit pe 22 decembrie 2020. Stella a fost o femeie minunata si o sursa de inspiratie pentru noi toti. Ne va lipsi foarte mult", a declarat familia modelului britanic intr-un comunicat preluat de agentia de presa PA. Stella Tennant, nascuta in Scotia intr-o familie aristocratica, a devenit cunoscuta la inceputul anilor 1990, dupa ce a aparut in mai multe pictoriale publicate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

