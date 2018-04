Stiri pe aceeasi tema

- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti a anuntat, conform unui comunicat de presa, ca Declaratia Unica se depune pana la 15 iulie 2018. Documentul trebuie depus de catre persoanele fizice care au obligatia declararii veniturilor realizate in Romania sau/si in strainatate in anul 2017,…

- ANAF a organizat miercuri o sesiune de asistenta online pentru a clarifica aspecte privind completarea Declaratiei Unice 212 pentru veniturile din activitati independente realizate in anul 2017 si/ sau estimate pentru anul 2018. Va prezentam principalele intrebari si raspunsuri ale Fiscului.

- Declarația unica, pe agenda Guvernului de joi. Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței Executivului, ca persoanele care trebuie sa plateasca impozitul pe venit, vor completa un singur formular, anual, care va putea fi depus și online. Termenul pentru depunerea declarației unice, pentru…

- Noul formular aduce noutati si in privinta platii, respectiv a retinerii la sursa a contributiilor. Ministerul Finantelor a publicat proiectul Declaratiei Unice prin care contribuabilii din sase categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind astfel baza…

- ”Crize care sa afecteze atat de mult Romania nu vor fi, asta sigur. Sigur! Cei care sunt in aceasta zona economica pot zice: Domnule, nu ai cum sa spui tu sigur. Eu spun ca nu vor fi. In al doilea rand, statul va asigura partea de pensii, deci partea de venituri pentru populatie. Repet, nu are cum”,…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul Declaratiei Unice prin care contribuabilii din sase categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind astfel baza de calcul pentru impozitul pe venit si pentru contributiile sociale. Este inlocuit inclusiv Formularul 600.

- NEWS ALERT Declaratia Unica de venituri - cine si cum trebuie sa completeze noul formular pentru ANAF Ministerul Finantelor a publicat proiectul Declaratiei Unice prin care contribuabilii din sase categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind astfel baza de calcul…

- In cadrul ședinței ordinare a Consiliului Judetean Ilfov, desfașurata saptamana trecuta la sediul instituției, consilierii județeni au aprobat proiectele de hotarari privind desemnarea reprezentanților Consiliului in comisiile de concurs, respectiv in cele de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea…