In decembrie 2020, modelul Karolina Kurkova (36 de ani) a pozat nud pentru revista americana Glamour . Karolina urmeaza sa devina mama pentru a treia oara alaturi de soțul ei, actorul și producatorul Archie Drury. Supermodelul s-a casatorit cu Drury in 2009, iar impreuna mai au doi fii, Tobin Jack (11 ani) și Noah Lee (5 ani). Modelul Karolina Kurkova a dezvaluit sexul celui de-al treilea copil Recent, in mediul online, Karolina a dezvaluit atat sexul, cat și numele celui de-al treilea copil. „Cred ca lucrurile se intampla atunci cand trebuie sa se intample. Face parte din magia lor faptul ca…