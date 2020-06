Decese Constanta 26 iunie 2020

Cu netarmurita tristete si adanca durere in suflet comemoram un an de la trecerea in vesnicie a celei mai dragi sotii, mame si bunici TOMA FLORICA CICA , la 88 de ani, dupa o grea suferinta si dupa decesul prematur al fiului, inginer TOMA MIHAI, la 59 ani.Pastram in sufletele noastre chipul ei bland si bun, nobletea sufleteasca si dragostea… [citeste mai departe]