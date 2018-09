Stiri pe aceeasi tema

- Modelul austrian Sinead McNamara, care a murit in condiții misterioase pe iachtul unui milionar mexican, in timp ce se afla in apropiere de insula greceasca Kefalonia, și-a sunat familia cu cateva minute inainte sa moara, a dezvaluit avocatul familiei, potrivit CNN. Sinead McNamara și-a sunat mama…

- Marian Vlase, un tanar de 23 de ani din Pungești, s-a inecat la Costinești. Tragedia a avut loc luni dupa-amiaza (3 septembrie). Barbatul s-a intors din Germania in primul sau concediu și s-a dus cu familia la mare. Tanarul lucra la o firma de curierat. Marian Vlase a plecat duminica la mare, alaturi…

- Macabra descoperire a fost facuta de prietenul adolescentei, care a sunat la 112 si a spus ca are urme de violenta in jurul gatului. Deocamdata nu stie exact care este cauza decesului. La fata locului s-a deplasat o echipa de la Politia si una medicala pentru a face cercetari detaliate.

- Sorin Constantin Marcu, un barbat in varsta de 44 de ani originar din Craiova, a fost executat in stil mafiot pe o strada din Cancun, Mexic. Barbatul a fost impuscat in cap prin luneta masinii sub ochii altui conational.

- Cutremurator! O fata in varsta de 16 ani, din Teslui, eleva a Liceului cu Program Sportiv Slatina, a fost gasita spanzurata, sambata dimineata (23 iunie). Purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Cristian Grigorescu, a declarat ca tanara a fost gasita spanzurata de grinda unei anexe gospodaresti, in Teslui.…

- Caz cutremurator in satul Hulboaca, raionul Orhei, dupa ce o femei in varsta de 37 de ani a fost gasita moarta pe un camp. La momentul cand aceasta a plecat de acasa femeia era insarcinata.