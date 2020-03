Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis modelul declarației pe proprie raspundere referitoare la circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei, conform Ordonanței Militare nr. 2.Autoritatile precizeza ca declarația pe propria raspundere poate fi completata integral olograf („de mana”), cu…

