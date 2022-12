Stiri pe aceeasi tema

- Modelul cardului de energie, prin care romanii vulnerabili vor fi sprijiniti cu 1.400 de lei in 2023 pentru plata facturilor la utilitati, a fost aprobat vineri prin Ordin al ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, informeaza un comunicat al institutiei,

- Ajutoarele pentru compensarea preturilor la energie - CINE și CUM le primește in 2023Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anunțat ca a fost aprobat modelul „cardului de energie”. Voucherul tiparit va fi distribuit de Poșta Romana și va oferi un ajutor pentru plata facturilor…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a aprobat prin Ordin modelul cardului de energie, pentru acordarea ajutoarelor de 1400 lei/an persoanelor vulnerabile. Cardul de energie ofera dreptul beneficiarului sa efectueze plati prin serviciul de mandat postal asigurate de CN Posta…

- ”A fost aprobat modelul cardului de energie, prin care romanii vulnerabili vor fi sprijiniti cu 1.400 de lei in 2023 pentru plata facturilor la utilitati De asemenea, a fost aprobat si certificatul de validare a datoriilor, care va fi emis de Asociatiile de proprietari/locatari pentru a certifica datoria…

- Marcel Bolos, ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene, a explicat care sunt categoriile de romani care vor primi mai multi bani in anul 2023. In privinta pensiilor, de la 1 ianuarie 2023, majorarea va fi de 12,5%, in timp ce indexarea pensiilor militare de stat cu o parte din rata inflatiei…

- Guvernul a aprobat compensarea pretului la energie pentru persoanele si familiile vulnerabile. Beneficiarii cardului de energie vor deconta facturi in limita sumei de 1.400 de lei, bani care vor fi alocati in doua transe, prima in februarie 2023, 700 de lei, si cea de-a doua in septembrie 2023, tot…

- Guvernul a aprobat compensarea pretului la energie pentru persoanele si familiile vulnerabile. Beneficiarii cardului de energie vor deconta facturi in limita sumei de 1.400 de lei, bani care vor fi alocati in doua transe, prima in februarie 2023, 700 de lei, si cea de-a doua in septembrie 2023, tot…

- A inceput distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare: Cine sunt beneficiarii și ce conțin A inceput distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare: Cine sunt beneficiarii și ce conțin Incepand cu data de 1 noiembrie va incepe distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare, a transmis Marcel Bolos,…