Planurile producatorului german de automobile de lux au fost urmarite indeaproape, inclusiv de ecologisti, din cauza investitiilor sale in e-combustibili si planului UE de a permite vanzarile de astfel de vehicule dupa 2035. Porsche, care nu a conturat anterior planuri de a avea in cele din urma un singur model de motor cu combustie, este vazuta ca fiind strans asociata cu combustibilii electronici din cauza unei investitii in compania energetica chiliana HIF Global. Producatorul auto isi va electrifica SUV-ul compact Macan, urmat de masina sport 718 si apoi de cel mai bine vandut model Cayenne,…