Modelul 100/80/100: săptămâna de lucru de 4 zile O serie de companii britanice urmeaza sa testeze o saptamana de lucru de patru zile, ca parte a unui program pilot, pentru a vedea daca personalul poate produce aceleași rezultate in timp ce lucreaza mai puține ore. Inițiativa, in creștere de popularitate pe tot globul, se bazeaza pe modelul 100/80/100. Lucratorii iși mențin 100% din salariu […] The post Modelul 100/80/100: saptamana de lucru de 4 zile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL, Florin-Alexandru Alexe s-a remarcat ca un susținator permanent și iubitor al naturii, prin acțiuni consistente de protejare ale mediului „Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a decis inființarea la nivelul Administrației Prezidențiale a unui grup de lucru pe tema „Combaterea schimbarilor…

- Mercedes-Benz a prezentat luni prototipul VISION EQXX, alimentat de baterii, despre care afirma ca va avea o autonomie de peste 1.000 de kilometri per incarcare, transmite Reuters, citat de News.ro . Grupul Daimler, care in curand va fi redenumit Mercedes-Benz, a anuntat in 2021 planuri de a investi…

- Grupul Daimler, care in curand va fi redenumit Mercedes-Benz, a anuntat in 2021 planuri de a investi peste 40 de miliarde de euro pana in 2030 pentru a depasi Tesla pe piata de masini integral electrice, care includ construirea a opt fabrici de baterii. Din 2025, toate noile sale platforme de vehicule…

- Grupul Daimler, care in curand va fi redenumit Mercedes-Benz, a anuntat in 2021 planuri de a investi peste 40 de miliarde de euro pana in 2030 pentru a depasi Tesla pe piata de masini integral electrice, care includ construirea a opt fabrici de baterii. Din 2025, toate noile sale platforme de vehicule…

- Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a Camerei Deputaților, condusa de deputatul PNL de Cluj, Sabin Sarmaș, deschide calea unui nou format in privința consultarii publice, care va asigura o fundamentare mult mai eficienta a deciziilor ce vizeaza inițiativele legislative parlamentare.…

- “Spatiile de lucru au ramas un factor decisiv in luarea deciziilor privind alegerea locului de munca, in contextul in care sanatatea birourilor este in continuare esentiala pentru recastigarea increderii angajatilor, iar pandemia nu da semne ca se apropie de final. Astfel, asteptarile angajatilor legate…

- Initiativa legislativa „Impreuna pentru fete” a Oanei Toiu, deputat USR, a primit raport favorabil in comisiile de specialitate si ar putea ajunge in plen anul acesta, la vot, pentru a fi inclusa in bugetul din 2022. Potrivit proiectului, Romania ar putea oferi in scoli produse de igiena, gratuit, fetelor…

- (P) Echipamente de protecție a muncii pentru profesioniști Ca parte a sarcinilor tale, este posibil sa fii nevoit sa lucrezi in medii de lucru in care ai putea fi expus la praf, fum sau gaze daunatoare sau unde este probabil sa existe o deficiența de oxigen, sau ambele. Daca nu poți evita aceste zone…