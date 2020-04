Modelele de cerere si de declaratie pe proprie raspundere pentru angajatorii care solicita indemnizatia de somaj tehnic pentru angajati au fost publicate in Monitorul Oficial, a anuntat pe Facebook ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, in noaptea de marti spre miercuri.



Ministrul Muncii a postat modelele de formulare necesare angajatorilor.



"Angajatorii afectati de actuala perioada de criza generata de epidemia de Covid-19 (companii private, ONG etc.) cu angajati prin contracte individuale de munca vor depune, de maine (miercuri, 1 aprilie - n. r.),…