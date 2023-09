Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii ONG urilor "au salutat" miercuri, 20 septembrie 2023, la Palatul Victoria, intr o discutie cu prim ministrul si cu ministrul Finantelor, ideea de a fi introdusa obligatia auditarii financiare in cazul asociatiilor si fundatiilor, conform unui comunicat de presa al Guvernului. Reprezentantii…

- Reprezentanții ONG-urilor „au salutat” miercuri, la Palatul Victoria, intr-o discuție cu prim-ministrul și cu ministrul Finanțelor, ideea de a fi introdusa obligația auditarii financiare in cazul asociațiilor și fundațiilor, conform unui comunicat de presa al Guvernului. Premierul Marcel…

- Premierul Marcel Ciolacu se va intalni azi, la Palatul Victoria, cu CEO OMV, Alfred Stern. Vor lua parte la discutii presedintele PNL, Nicolae Ciuca si vicepremierul Marian Neacsu. Europarlamentarul Rareș Bogdan susține ca șeful OMV vine la București sa ceara modificarea legii offshore și le cere lui…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca polițele RCA emise de societatea falimentara Euroins au fost prelungite cu trei luni. „Motivul acestei modificari cred ca este legitim. Sunt inca in vigoare 1,8 milioane de polițe RCA emise de Euroins, iar daca s-ar pastra termenul actual de expirare, 8 septembrie,…

- Damen a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in 2018 a decis sa investeasca in Mangalia si a acceptat sa transfere partii romane 2% din actiunile companiei care opereaza santierul Mangalia.“In 2018, Damen a decis sa investeasca in Mangalia si a acceptat sa transfere partii romane 2% din…

- Premierul Marcel Ciolacu se intalnește, in ziua de 18 iulie 2013, cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania, imediat dupa ce șeful Guvernului ceruse demisii de primari, in scandalul azilelor de batrani. Intalnirea premierului cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania se desfașoara…

- Mihai Constantin, jurnalist la TVR vreme de 20 de ani, va fi noul purtator de cuvant de la Palatul Victoria. Premierul Marcel Ciolacu a decis sa numeasca un nou purtator de cuvant al Guvernului, iar alesul este jurnalistul TVR, Mihai Constantin. Acesta il va inlocui pe Dan Carbunaru, cel care a fost…

- Cabinetul Ciolacu a inființat o sinecura de top la nivelul Guvernului denumita Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP) care va fi un super minister unde salarizarea va fi de a dreptul incredibila. „Salarizarea personalului AMEPIP se realizeaza la nivelul…