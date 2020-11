Stiri pe aceeasi tema

- Doar pentru ca a venit frigul nu inseamna ca poti da uitarii rochile casual pe care obisnuiai sa le porti zi de zi. Trebuie doar sa alegi acele rochii potrivite sezonului, care merg perfect alaturi de un dres gros si ghete. Chiar daca porti masuri mari la haine este important sa arati bine…

- In mai multe regiuni din tara, ploaia s-a transformat in lapovita si mai apoi in ninsoare, potrivit unor imagini publicate de Meteoplus pe pagina de Facebook. Stațiunea Muntele Mic (1525 m), Masivul Țarcu 13 octombrie, ora 17 Muntele Mic, ninge, ninsoare, zapada, iarna, octombrie Stațiunea Muntele Mic…

- Daca esti in cautarea celei mai bune geci de iarna cu gluga pentru barbati, am facut o selectie care te poate ajuta. Review-urile au dovedit ca acestea s-au comportat excelent la temperaturi scazute, ploaie si zapada, pastrand foarte bine caldura coporala si tinand la distanta umezeala. Parka Arc’teryx…

- Este singurul artist roman care locuiește in propriul castel, unul autentic. Zidurile și meterezele proprietații sale din Țara Moților se intind pe aproape 2 kilometri de jur-imprejur, iar ”imparția”aproape ca inconjoara un munte. Personaj atipic, Adrian Sarmașan nu traiește unde se strang bogații țarii-…

- In 2019 s-au implinit 25 de ani de la inființarea trupei Class. Mihaela Cernea (42 de ani), una dintre solistele acesteia, este acum o femeie implinita. Are o cariera de succes și o familie frumoasa. Ce familie frumoasa are Mihaela Cernea ex-Class! Copiii ii impartașesc pasiunea pentru muzica Mihaela…

- Acum putem sa prezentam in premiera primul M3 sedan 2021 si primul M4 care este de fapt varianta sa coupe. Sub capota gasim un 6 in linie turbo S58 de 475 CP si 600 de Nm, motor setat special de catre departamentul Motorsport pentru a ajunge fara probleme in zona rosie de…

- Dacia a dat publicitații primele imagini cu noile generații Logan, Sandero și Sandero Stepway, dupa ce zilele trecute publicase cateva detalii ale acestor modele. Marca Dacia a publicat imagini

- Asa cum a promis saptamana trecuta, Dacia a publicat primele imagini oficiale cu noile generatii Logan, Sandero si Sandero Stepway. Producatorul de la Mioveni a pregatit o filozofie de design noua care se traduce prin forme ceva mai rotunjite. Detaliile complete referitoare la noile modele Dacia vor…