Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2024 vine cu emoții pentru elevii de clasa a XII-a, deoarece se apropie momentul crucial al examenului de Bacalaureat. Pentru a-i ajuta sa se pregateasca corespunzator, Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație, din subordinea Ministerului Educației, a publicat modele de subiecte pentru…

- Vești bune pentru viitorii candidați ai examenului de Evaluare Naționala și de Bacalaureat. Au fost publicate modele de subiecte pentru examenele nationale din 2024, conform metodologiilor privind Evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2023 - 2024 si examenul national…

- Centrul National de Evaluare si Examinare a publicat modele de subiecte, insoțite de bareme de evaluare și de notare, pentru Evaluarea Naționala pentru absolvenții clasei... The post Au fost publicate modelele de subiecte pentru Bacalaureat și Evaluarea Naționala 2024 appeared first on Special Arad…

- Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie a publicat miercuri modele de subiecte pentru examenele nationale din 2024, conform metodologiilor privind Evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2023 - 2024 si examenul national de Bacalaureat 2024.

- Ministerul Educatiei a anuntat miercuri ca CNPEE a publicat modele de subiecte, insotite de bareme de evaluare si de notare, pentru examenele de Bacalaureat din 2024.Reprezentantii institutiei precizeaza ca programele de examen nu au suferit modificari fata de cele in vigoare pentru anul scolar 2022-2023,…

- Modelele de subiecte pentru Evaluarea Naționala 2024 au fost publicate, miercuri, de Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație, din subordinea Ministerului Educației. Elevii de clasa a VIII-a, care susțin anul acesta examenul de Evaluarea Naționala, pot vedea mai jos modele noi de subiecte…

- Informare privind desfașurarea celei de-a doua probe scrise din cadrul Examenului Național de Bacalaureat (sesiunea august 2023) In județul Salaj, la cea de-a doua proba scrisa a Examenului Național de Bacalaureat, sesiunea august 2023 (proba obligatorie a profilului: matematica și istorie), din totalul…

- Informare privind desfașurarea primei probe scrise din cadrul Examenului Național de Bacalaureat (sesiunea august 2023) In județul Salaj, la prima proba scrisa a Examenului Național de Bacalaureat, sesiunea august 2023 (Limba și literatura romana), din totalul de 209 candidați inscriși au fost prezenți…