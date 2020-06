Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului avertizeaza ca in Romania exista modele de masti aflate pe lista produselor periculoase, care nu trebuie puse in vanzare. Paul Anghel, directorul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, spune ca riscul de infectare cu noul coronavirus…

- Bancile comerciale din Romania au luat decizia la nivel de sistem bancar sa amane plata ratelor pentru anumite credite pentru o perioada de timp, a anunțat Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu.„Bancile au luat initiativa. Deci fiecare banca isi face propriul program urmand…

