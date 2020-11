Model pentru Europa. Slovacia a scăzut la jumătate rata de infectare COVID Campania de testare si de carantinare desfasurata de Slovacia in ultimele doua saptamani a contrbuit semnificativ la scaderea cu mai mult de jumatate a ratei infectarilor cu noul coronavirus, a declarat luni prim-ministrul Igor Matovic intr-o conferinta de presa, transmite Reuters, citata de Agerpres. Din cei 5,5 milioane de locuitori, Slovacia a testat 3,6 milioane, […] The post Model pentru Europa. Slovacia a scazut la jumatate rata de infectare COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campania de testare si de carantinare desfasurata de Slovacia in ultimele doua weekend-uri a ajutat la scaderea cu mai mult de jumatate a ratei infectarilor cu noul coronavirus, a declarat luni prim-ministrul Igor Matovic intr-o conferinta de presa, transmite Reuters.iDin cei 5,5 milioane de locuitori,…

- Campania de testare si de carantinare pe care autoritațile slovace au efectuat-o in ultimele doua weekenduri a ajutat la scaderea cu mai mult de jumatate a ratei infectarilor Covid-19, a declarat astazi prim-ministrul Igor Matovic, transmite Reuters, citata de agerpres . Din cei 5,5 milioane de locuitori,…

- Campania de testare si de carantinare desfasurata de Slovacia in ultimele doua weekend-uri a ajutat la scaderea cu mai mult de jumatate a ratei infectarilor cu noul coronavirus, a declarat luni prim-ministrul Igor Matovic intr-o conferinta de presa, transmite Reuters. Din cei 5,5 milioane…

- Aproape jumatate din populația Slovaciei a fost testata pentru Covid sambata, prima zi a testarii la nivel național, prin care guvernul vrea sa intoarca trendul de creștere a numarului de cazuri fara o carantinare generala, scrie, Hotnews, care citeaza Reuters. Campania slovacilor este privita cu interes…

- Guvernul a alocat 65 de milioane de lei pentru achiziția de Remdesivir, medicamentul folosit in tratamentul pacienților cu Covid, prin contractul incheiat la nivelul Uniunii Europene cu compania Gilead. Printr-un comunicat de presa, Ministerul Sanatații, informeaza ca Guvernul aprobat, la cererea sa,…

- Comunitațile de romi din Bulgaria au fost stropite cu dezinfectant de avioane folosite in agricultura pentru a impraștia insecticide, in contextul in care numarul cazurilor de imbolnaviri cu noul coronavirus a crescut in aceasta țara. In Slovacia, satele locuite de romi au fost singurele in care testele…

- Coreea de Sud a a anunțat, duminica, ca va relaxa regulile de distanțare sociala luni, permițand redeschiderea facilitaților de divertisment nocturne și a echipamentelor sportive, deoarece noile cazuri de coronavirus au scazut in ultimele saptamani, transmite Reuters. Infecțiile zilnice ale virusului…

- Președintele SUA a fost testat pozitiv in timp ce lucra la planurile de relaxare a țarii, fiind infectat cel mai probabil in timpul unei calatorii la bordul Air Force One, alaturi de unul dintre cei mai apropiați consilieri ai sai, diagnosticat cu Covid-19, scrie presa americana. Trump a anunțat diagnosticul…