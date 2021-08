Model de contract de comodat pentru sediul social al unei firme In cazul in care v-ați deschis o firma și aveți nevoie de un contract de comodat, aveți aici toate informațiile pe care trebuie sa le știți. Model de contract de comodat pentru sediul social al unei firme. Acest tip de contract este necesr in cazul companiilor nou infiintate care au nevoie de un sediu social si nu doresc sa inchirieze neaparat un nou spatiu sau se inteleg cu o alta persoana juridica pentru a folosi un spatiu care ii apartine comodantului. Contractul prevede datele personale ale persoanei care il incheie, dar și adresa sediului firmei. Totodata, la el se mai aduaga și o serie de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

