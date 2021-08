Model de contestație la Bacalaureat 2021, sesiunea de toamnă. Cum trebuie să procedezi dacă ești nemulțumit de notă Elevii nemulțumi de notele de la Bacalaureat 2021, sesiunea toamna pot face contestații. Rezultatele examenului au fost publicat chiar astazi, iar timpul este limitat. Contestatiile elevilor pentru rezultatele examenului de Bacalaureat 2021 pot fi depuse in ziua de 31 august 2021 (in intervalul orar 12:00 – 18:00). Acestea pot fi depuse/transmise si prin mijloace electronice. Model de contestație la Bacalaureat 2021 , sesiunea de toamna. Cum trebuie sa procedezi daca ești nemulțumit de nota In acest caz, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit prin mijloace electronice si o declaratie-tip… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

