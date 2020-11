Stiri pe aceeasi tema

- Cetațeanul cu drept de vot aflat in carantina la domiciliu, in locația declarata ori intr-un spațiu special desemnat de catre autoritațile competente, conform Legii nr. 136/2020 și Ordinului Ministrului Sanatații nr. 1309/2020, poate vota prin intermediul urnei speciale daca depune o cerere conform…

- Biroul Electoral Central a modificat vineri decizia din 27 octombrie privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, facand precizari in cazul alegatorilor aflati in carantina sau izolare la domiciliu. DOCUMENTUL poate fi citit AICI Potrivit BEC, cetateanul cu…

- Biroul Electoral Central a modificat vineri decizia din 27 octombrie privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, facand precizari in cazul alegatorilor aflati in carantina sau izolare la domiciliu. Potrivit BEC, cetateanul cu drept de vot aflat in carantina la…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 3.908.681 de teste. Dintre acestea, 9.938 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 7.488 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.450 la cerere. Pe teritoriul Romaniei, 48.034 de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 2.709.306 teste. Dintre acestea, 26.718 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 16.933 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.785 la cerere. Pe teritoriul Romaniei, 15.306 persoane…

- Cei care se afla in izolare la domiciliu sau carantina au posibilitatea sa voteze astazi folosindu-se de urna mobila. Numarul celor care au solicitat acest lucru este insa modest. Doar 135 de persoane au cerut sa voteze cu urna mobila. Potrivit președintelui Biroului Electoral Județean Liliana Tertiș,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 2.253.380 teste. Dintre acestea 21.978 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 13.773 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.205 la cerere. Pe teritoriul Romaniei, 11.090 de persoane…

- Premierul Ludovic Orban a explicat ca in ziua alegerilor locale, oamenii care resimt anumite simptome sa ceara deplasarea urnei mobile. Orban a precizat ca urna mobila va asigura dreptul la vot al celor aflați in izolare sau carantina.”Recomandarea noastra pentru toți cei care au simptome…