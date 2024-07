Model cerere de contestație pentru Bacalaureat 2024. Elevii din ultimul an de liceu, care au susținut examenul de Bacalaureat, așteapta nerabdatori rezultatele. Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2024 vor fi afișate luni, 8 iulie, pana la ora 12, iar in intervalul orar 12:00 – 18:00 se pot depune contestații. Model cerere de contestație pentru Bacalaureat 2024 In ce situatii poti face contestatie la Bacalaureat? Candidații care contesta rezultatul inițial al evaluarii trebuie sa completeze, sa semneze și sa depuna/transmita prin mijloace electronice și o declarație-tip in care se…