- Timpul de așteptare la ghișeu a scazut in 2019 fața de 2018 și numarul de documente de calatorie eliberate a crescut In anul 2019 au fost eliberate, la nivel național, 1.591.256 pașapoarte simple electronice, fața de 1.368.208 eliberate in aceeași perioada a anul 2018, constatandu-se o creștere cu 16,30%.…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice…

- Suspiciuni oficiale privind eliberarea unor acte și permise Foto: Arhiva. Politistii de investigare a criminalitatii economice au demarat o actiune de verificare la nivel national a modalitatii în care sunt eliberate fisele medicale pentru obtinerea/preschimbarea permisului auto, permisului…