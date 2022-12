Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltarea nu inseamna sa tai copacii și sa pui in loc ghivece in mobilier urban scump.La aproximativ 300 de orașe, Romania are in jur de 200 de orașe sub 20.000 de locuitori. Acestea sunt orașele mici-mici. Dar și cele de 50.000-70.000 de locuitori au trasaturi de orașe mici, insa inghesuiala, proiecte…

- Handbalul feminin romanesc are nevoie de o analiza a jocului tricolorelor, nu de a arbitrajelor. Desi mai discutam inca despre handbal, incepem cu amintiri din fotbal. Din 1998, inainte de „Coupe du Monde", cu celebrul discurs al lui Gica Hagi, cu faimoasa sa cererea de statuie. Atunci dupa un test…

- „Comunitatile maghiare care traiesc in etnospora (grupuri izolate de maghiari unde procentul lor este foarte redus) sunt ultimele redute ale natiunii maghiare si joaca un rol cheie in pastrarea identitatii natiunii maghiare”, a declarat, cu ocazia zilei de 15 noiembrie, Ziua Etnosporei Maghiare, Arpad…

- Sezonul estival, iar pana la vacanța de Sarbatori romanii mai au de așteptat. Mulți nu au rabdare și planifica city-break-uri in Europa.Este cazul unui tanar care vrea sa plece cateva zile oriunde in Europa, cu condiția sa se incadreze intr-un buget de maximum 500 de euro, dupa cum a scris…

- In iunie, Bubu Cernea, fiul Crinei Mardare, s-a casatorit cu Elena Mogildea. Acum, intr-un interviu pentru Libertatea, bateristul Bucu a povestit despre povestea lui de iubire la patru luni de la nunta, a spus cat de rapid s-a indragostit de femeia care i-a devenit anul acesta soție. Libertatea: Cum…

- Ministrul inca in funcție de la Aparare nu este decat o aparența pentru tot ce poate fi mai rau. Ministerul Apararii, pe langa integrarea in structurile NATO, mai are nevoie de integritatea instituționala pe care sociologul de la Cluj nu are cum sa o admnistreze.Datul cu parerea ar trebui sa inceteze…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au efectuat in aceasta dimineața 35 de percheziții domiciliare, in județele Alba și Cluj, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și efectuarea de…

- CFR Cluj este prima echipa din Romania care intra in scena in grupele Europa Conference League. Echipa lui Dan Petrescu infrunta in deplasare pe FC Ballkani, o formație din Kosovo care se afla pe locul doi in campionat cu trei victorii dupa tot atatea partide. Duelul incepe la ora 19.45. FC Ballkani…