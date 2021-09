Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii USR PLUS, in frunte cu vicepremierul Dan Barna, și-au dat demisia din Guvernul condus de Florin Cițu. Toți cei cinci miniștri, ramași din cei șase pe care USR PLUS i-a avut in Guvern, dupa revocarea lui Stelian Ion, au DEMISIONAT luni seara, la ora 19.00, dupa ședința formațiunii de la Parlament.…

- Guvernul a anunțat oficial ca ședința de guvern, suspendata miercuri la pranz, va fi reluata la ora 19.00, conform programului anunțat. Asta, deși liderii USR-PLUS au declarat ca nu vor participa la aceasta. Premierului Florin Cițu nu ii pasa de boicotul partenerilor de la USR PLUS și a decis sa cheme…

- Un soldat din armata SUA, care a luat parte la operațiunile de evacuare din Afganistan, a filmat, miercuri, scenele parca desprinse dintr-un film de groaza de pe aeroportul Internațional Hamid Kazai din Kabul. La scurta vreme dupa postarea imaginilor, acestea au devenit virale. Acestea sunt primele…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson a convocat o reuniune de urgenta pe tema conflictului din Afganistan, iar ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a criticat decizia fostului presedinte american Donald Trump de retragere a trupelor SUA din Afganistan, anunța Mediafax. “Premierul britanic…

- Potrivit draftului rectificarii bugetare, cel mai mare minus priveste bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale caruia i-a fost diminuat bugetul pe acest an cu suma de 2,781 miliarde de lei, de la 53,805 miliarde de lei la 51,024 miliarde de lei, potrivit Adevarul.ro. Potrivit documentului,…

- Irlanda va incepe vaccinarea impotriva coronavirusului a copiilor incepand de la varsta de 12 ani, conform unui anunt facut marti de guvernul de la Dublin in care este subliniat “riscul semnificativ” reprezentat de varianta Delta. Intr-un comunicat de presa ulterior unei sedinte a Consiliului de ministri,…

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca Guvernul a aprobat acordarea a 148,7 milioane de lei pentru 17 judete afectate de inundatii si alunecari de teren, deși, in urma cu o zi, ministrul de Interne, Lucian Bode, numara 20 de judete, lovite de potop. „Astazi, in sedinta de Guvern, a fost aprobata…

- Guvernul a adoptat o ordonanța care prevede ca din 2 august, firmele care achiziționeaza autoturisme sa aiba obligația sa respecte o pondere aferenta vehiculelor nepoluante. In prima faza, pana la 31 decembrie 2025, ponderea pentru vehicule usoare nepoluante este de 18,7%, iar pentru vehicule grele…