- Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS) a raportat ca in luna februarie 2024, suma totala alocata de stat pentru copii a depașit 1,22 miliarde de lei, cu o medie de 336,61 lei pe beneficiar. Bacaul s-a evidențiat ca unul dintre județele cu un numar semnificativ de beneficiari, avand…

- Trei adolescenți de 15 ani au fost capturați in orașul Nadlac dupa o escapada indrazneața, in care au furat o mașina din Bacau și au condus peste 600 de kilometri, cu intenția de a ieși din țara. Ei au fost depistați avand asupra lor acte de identitate false, iar aventura lor s-a incheiat cand au […]…

- Peste 150 de copii de la Colegiul Național de Arta “George Apostu” și de la Școala Gimnaziala ” Ionița Sandu Sturdza” din Saucești au vizitat in aceasta dimineața sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau cu ocazia Zilei Porților Deschise pentru Copii. Cu aceasta ocazie, au aflat, de la mic…

- Un elev in varsta de clasa a noua din Bacau a fost condamnat la 1,5 ani de detenție intr-un centru de reeducare, in urma agresarii a doi colegi de clasa cu nevoi speciale. Incidentul a avut loc in incinta Colegiului „Dumitru Mangeron”, unde victimele, elevi in clasa a opta, au fost supuși la acte de…

- La finalul saptamanii trecute, la Bazinul de Inot din Bacau s-a derulat Etapa Regionala pentru copii 10-11 ani organizata de Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern. Competiția a avut ca obiectiv realizarea baremului de calificare la Campionatele Naționale de Inot ce vor avea loc in vara. Micuții…

- Intr-o lecție exemplara despre simț civic și determinare, un grup de copii din Bacau a transformat un trotuar pustiu, acoperit cu pamant, intr-un mic colț de paradis plin de flori colorate. Nemulțumiți de aspectul necaret al spațiului din fața blocului lor, cei mici au hotarat sa ia inițiativa și sa…

- Garderoba celor mici se poate alcatui simplu, fara prea mari batai de cap, atunci cand optezi pentru haine cu croi clasic, usor de asortat, din materiale prietenoase cu pielea. Pentru cei mici, calitatea materialului este foarte importanta, mai ales daca au pielea sensibila. De asemenea, acestia au…

- In inima județului Bacau, o poveste de curaj și iubire materna se desfașoara in fiecare zi in casa Vioricai Simon, o mama eroica care iși crește cu greu cei cinci copii dupa ce soțul ei a fost rapus de o boala necruțatoare. Familia traiește intr-o camera modesta, iar fiecare zi este o lupta pentru supraviețuire…