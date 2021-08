Stiri pe aceeasi tema

- Politicienii din Romania habar nu au cati bani scot cetatenii pentru o paine in ultimul timp sau sau cat e salariul minim. Gafele celor care ne conduc arata cat de deconectati sunt acestia de viata romanilor de rand.

- Preturile pachetelor de vacanta vor scadea cu pana la 40% dupa 20 august pe litoral, in Romania si in Bulgaria, arata touroperatorul IRI Travel, noteaza News.ro. Daca acum, cazarea la Mamaia costa intre 250 si 350 de lei pe noapte, de persoana, cu mic dejun, dupa 23 august, aceeasi cazare…

- Premierul Florin Cițu a fost intrebat, marți, daca știe cat costa o franzela sau o sticla de ulei, in contextul in care premierul spunea anterior ca salariile in Romania au crescut, chiar daca a crescut și inflația. „Nu mananc panie”, a declarat premierul. „In primul rand, prețurile pe care le-a prezentat…

- In plin sezon, prețurile pe litoralul romanesc ating cote alarmante, iar turiștii se plang de faptul ca o vacanța in Romania a devenit mai scumpa decat una in strainatate. Cat costa o bere in Vama Veche, de fapt Vama Veche era cunoscuta drept o stațiune extrem de accesibila pentru oricine din privința…

- Pretul mediu al unei nunti variaza intre 8.000 si 9.000 de euro. Cu acesti bani vin la pachet meniuri cu preturi cuprinse intre 50 si 100 de euro, un numar maxim de 80 de invitati. Preturile pot fi influentate negativ de perioadele de criza economica, atunci cand oamenii se rezuma la strictul…

- Tot mai mulți romani apreciaza magia și atmosfera de neegalat pe care un semineu premium o poate reda fiecarei locuințe, alaturi de caldura imbietoare și eficiența incomparabila a focului pe lemne. Și pentru ca este perioada de extrasezon, acum este momentul perfect pentru achiziția soluției termice…

- Sunt scumpiri in lant, dupa ce rata inflatiei a ajuns la valoarea de 3,8 la suta. Este o crestere de doar jumatate de procent fața de luna aprilie, insa suficienta pentru ca pretul la mai multe alimente si bunuri de baza sa creasca simtitor. Raportat la luna mai a anului trecut, cele mai mari scumpiri…

- In toata lumea preturile alimentelor au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Platim pe mancare din ce in ce mai mult. Nu doar la noi s-au scumpit alimentele, dar, din cauza standardelor duble, trebuie sa bagam mana mai adanc in buzunar. Prețurile alimentelor sunt din datele furnizate…