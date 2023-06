Stiri pe aceeasi tema

- CITESTE SI BREAKING NEWS Ultima ora: primarul Mihai Chirica a dat cu subsemnatul la DIICOT 11:34 628 BREAKING NEWS Descinderi! Caz incredibil in Timișoara: O intreaga familie, mama, tata și fii, a obligat mai multe fete sa se prostitueze 11:30 1734 Peste 14.000 de persoane fizice din Regiunea Sud-Muntenia…

- Șoferii vor avea de platit o noua taxa de drum, odata ce va intra in vigoare. Administrația locala va avea de delimitat zone unde calitatea aerului sa fie crescuta, astfel ca posesorii de mașini care vor trece pe acolo, vor fi nevoiți sa achite o taxa.

- Smiley și Gina Pistol s-au casatorit sambata, 27 mai, iar evenimentul a fost unul spectaculos. Mama artistului a vorbit intr-un interviu pentru PRO TV despre nora ei.Parinții lui Smiley și-au dorit foarte mult ca fiul lor sa iși oficializeze povestea de dragoste și in fața lui Dumnezeu, astfel ca cununia…

- Clubul Real Madrid a cucerit a 11-a oara Euroliga masculina de baschet, dupa ce a invins cu 79-78 echipa elena Olympiakos Pireu, gratie unui cos inscris de Sergio Llull cu trei secunde inainte de final, duminica, la Kaunas (Lituania), intr-o finala superba, informeaza AFP.Madrilenii, cei mai titrati…

- Hainele de piele pentru barbați au fost intotdeauna un simbol al stilului și masculinitații. Cu un aspect clasic și atemporal, acestea adauga un plus de incredere și rafinament oricarei ținute masculine. De la geaca de piele clasica la jacheta de piele cu detalii moderne, hainele de piele pentru barbați…

- Piața muncii a suferit schimbari majore in ultimul timp, in special in ceea ce privește programul de munca. Astazi vorbim de un program care imbina munca de acasa cu cea de la birou, adica sistemul hibrid care devine noua normalitate. Descopera in acest articol patru tendințe ale viitorului pentru piața…

- Ca in fiecare an, marile magazine din Arad, inclusiv supermarketurile și hypermarketurile, au un program special cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Iata orarul magazinelor verificate de... The post Orarul de Paști al marilor magazine din Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Daca ești un barbat caruia ii place sa imbine confortul și stilul, tenișii sunt alegerea perfecta pentru ținutele tale casual. Nu numai ca sunt confortabili, dar sunt disponibili intr-o gama larga de modele și culori pentru a se potrivi oricarui gust vestimentar. Sunt suficient de versatili pentru a…