Moda la Festivalul Coachella - De la flori la accesorii S&M

- Toate cele necesare intr-ale gradinaritului pot fi gasite in acest weekend, 23-25 martie 2018, la Alba Iulia. Consiliul Judetean Alba organizeaza manifestarea devenita deja tradiție si ajunsa la cea de a X-a editie – Targul Gradinarului. Acesta se va desfașura pe Latura de Vest a Cetații Alba Carolina,…

- Astazi 8 martie automobilistii bistriteni membrii ai A.C.R. Bistrita-Nasaud prin directorul Liu Orza si presedintele Emil Iustian Alexandru au facut un "Raliu cu flori" prin Bistrita, pentru a felicita femeile automobiliste, doamnele si domnisoarele membre A.C.R. BN, femeile care sunt instructori auto,…

- In 8 martie, de Ziua Internaționala a Femeii, angajații Aeroportului Internațional Timișoara au dorit sa aduca un zambet pe chipul pasagerelor care astazi s-au aflat la aeroport. Acestea au fost intampinate cu flori și felicitari. ”Deseori, doamnele care calatoresc in 8 martie sunt ocupate cu formalitați…

- AFACERE LA NEGRU… Lume, lume! Facem un anunt de maxim interes. Nu mai umblati aiurea dupa flori, caci va oferim un pont. De fapt, nu noi, ci consilierul PSD-ist Alexandru Barbu. Daca vreti sa cumparati flori, atentie, ieftine, cautati-l pe Facebook sau la telefon, in cazul in care aveti numarul lui…

- Se pare ca unii botoșaneni prefera sa sarbatoreasca Ziua Indragostiților pe stil american și cel mai frumos gest pentru aceasta zi este sa daruiasca cate o floare persoanei iubite.

- Preparatele fitoterapeutice din flori de tei, in general ceiurile, sunt recomandate nu doar in raceli si stari gripale, ci si in insomnii, tensiune psihica si in tulburarile cardiace, pe fond nervos.