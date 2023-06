Moda în business - inspirație vestimentară pentru femeia de afaceri Daca ai experiența in mediul de birou, participarea la intalniri corporative sau interviuri profesionale, cu siguranța ințelegi provocarile legate de alegerea vestimentației potrivite pentru un stil office. Astazi, crearea unei ținute de afaceri echilibrate intre profesionalism și stil poate fi o provocare. Din fericire, exista cateva idei inspiraționale pentru femeile de afaceri, de la costume elegante pana la ținute separate sofisticate, care pot fi adaptate cu succes pe parcursul saptamanii. Ținuta de afaceri pentru birou Este crucial sa te simți confortabil atunci cand… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

