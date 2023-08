Moda fără frontiere – creează stilizări care cuceresc lumea Stilizarile care cuceresc lumea sunt ușor de creat atunci cand ai inspirația necesara. Daca vrei sa creezi ținute care reprezinta moda fara frontiere, este de preferat sa ai cunoștințe din diferite culturi, perioade și influențe, pentru ca doar in acest fel vei reuși sa creezi stiluri inovatoare și captivante. Mai jos vei regasi cateva informații care iți vor fi de ajutor in acest sens, iar stilizarile amintite te vor ajuta sa cucerești lumea prin combinațiile de elemente unice pe care le prezinta. Cum poți explora noi orizonturi in lumea modei? Intr-o lume care se afla intr-o continua evoluție,… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol: gazetadambovitei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lumea modei poate parea pentru unele femei o lume minunata, dar in același timp, un univers extrem de complex și de straniu cu mii de reguli, opțiuni sau stiluri pe care sa le aleaga. Dar, nu au mare lucru de facut. Este de ajuns daca incearca sa creeze cele mai frumoase ținute in pas cu moda, unele…

- Atunci cand pregatești micul dejun sau un platou rapid, in timpul zilei, mai mult ca sigur salamul nu lipsește de pe farfuriile tale și din combinațiile pe care le pregatești. Indiferent ca alegi sa-l mananci cu branza sau roșii, sa faci sandvișuri cu cașcaval sau sa-l ai alaturi de omleta, gustul sau…

- Presedintele Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu a precizat, cu referire la mesajul presedintei Ungariei Katalin Novak care a publicat un material video de la pelerinaj de Rusalii de la Sumuleu Ciuc, cu imnul Tinutului Secuiesc si cu mesajul „Nu lasa sa piara Ardealul, Doamne!", ca astfel de declaratii…

- Florin Tanasescu Eram, mai suntem unii, tineri si frumosi. Lumea era sau este inc’-a noastra, a lor. Ca, na, stiti dialoguri din astea: – Vai, draga, ce bine-arati! – Serios? Cat imi dai? Trairi, simtiri si amagiri… Pentru astea din urma, daca nu existau selfieurile, trebuiau inventate. Narcis, poate,…

- Institutul Levant lanseaza joi, 25 mai, ora 16.00, la standul editurii RAO, doua volume ale lucrarii Lumea post-pandemie intre razboi și pace, coordonata de Emil Constantinescu și Oana-Elena Branda.

- Operatorul aerian Georgian Airways a reluat sambata, 20 mai, zborurile directe catre Rusia, dupa o interdictie de patru ani, a anuntat autoritatea aviatiei civile a Georgiei, relateaza Reuters.Masura, care a atras critici atat din partea Ucrainei, cat și a Uniunii Europene, vine dupa ce Moscova a ridicat…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, nu face nicio promisiune de mariri salariale pentru profesorii care amenința sa intre in greva generala de luni. El adauga ca legea salarizarii nu se poate face „peste noapte” și ca ministerul nu are „un sac de bani” pe care sa-l imparta la toata lumea.

- Ministerul Apararii Naționale desfașoara, in perioada 22 mai - 30 iunie 2023, etapa de inscriere pentru romanii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei, pentru cele 2119 locuri disponibile la nivel național de ofițeri, maiștri militari,…