Un numar de 24 de localitati din judetul Buzau au ramas sambata seara fara curent electric in urma unor defectiuni provocate de ninsoare si viscol, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU).

Locuitorii din Paris vor vota in luna aprilie pentru a decide daca Primaria din capitala Frantei ar trebui sa permita companiilor sa continue sa ofere spre inchiriere trotinete si scutere electrice, a anuntat sambata primarul local, Anne Hidalgo, informeaza DPA.

Locuințele au fost cu 6% mai scumpe in 2022 fața de 2021, potrivit unei analize realizate de Imobiliare.ro. Astfel, suma medie solicitata pentru o locuința a crescut de la 1.593 la 1.682 de euro pe metru patrat util.

Grupul auto german Bayerische Motoren Werke AG a anuntat marti ca a livrat un numar total de 2,4 milioane de vehicule in 2022, cu 4,8% mai putine decat in 2021, in conditiile in care blocajele de pe lanturile de aprovizionare provocate de carantina din China si razboiul din Ucraina au afectat livrarile,

Bayerische Motoren Werke (BMW) a anuntat miercuri ca intentioneaza sa majoreze anul acesta la 15% ponderea vehiculelor complet electrice in totalul vanzarilor, de la un nivel de aproape 10% in 2022, transmit DPA si Reuters.

Fostul consilier american pentru securitate naționala John Bolton considera ca apartenența Turciei la NATO ar trebui pusa sub semnul intrebarii din cauza poziției sale fața de Rusia.

General Motors recheama 140.000 de vehicule electrice Chevrolet Bolt din America de Nord, din cauza riscului de aprindere a unui covoras, in cazul unui accident in care se declanseaza un dispozitiv de pretensionare a centurii de siguranta din fata, transmite Reuters, potrivit News.ro.

Directia regionala Vest a Serviciului pentru frontiera de stat din Ucraina a informat luni despre existenta unor probleme la doua puncte de control din cauza intreruperilor furnizarii de curent electric, relateaza EFE.