- Un barbat de 60 de ani a murit, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament din Cernavoda, județul Constanța. Pompierii au evacuat o femeie și alte șapte persoane au ieșit din bloc din cauza incendiului, relateaza Mediafax.Potrivit ISU Constanța,…

- Cel putin 7.000 de cadre medicale au murit din cauza COVID-19 la nivel mondial, Mexicul fiind tara cea mai afectata, potrivit unui raport Amnesty International (AI) publicat joi, relateaza AFP. ‘Faptul ca peste 7.000 de persoane au murit incercand sa-i salveze pe altii reprezinta o criza de o amploare…

- Astazi este cea mai neagra zi din Romania, intrucat, in ultimele 24 de ore, au murit 60 de persoane care au fost infectate cu coronavirus. De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost depistate 1.053 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19. Aceasta este cea mai neagra zi in Romania. Cați oameni…

- Conform Grupului de Comunicare Strategica, pana astazi, 3.621 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In intervalul 30.08.2020 (10:00) – 31.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 43 de decese (29 barbați și 14 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele…

- Cel putin 17 persoane au murit sambata, in China, dupa prabusirea unui imobil in care se afla un restaurant, iar salvatorii isi continua in prezent cautarile pentru a descoperi eventuali supravietuitori, relateaza AFP, citand agentia Xinhua.Drama s-a produs in jurul orei 09.40 locale (01.40…

- Cel puțin 30 de persoane au murit in urma inundațiilor neasteptate provocate de ploile torențiale care au cazut azi-noapte in orașul Charikar, la nord de capitala Kabul, scrie ansa . Autoritatile afgane au mai raportat ca cel putin 20 de persoane au fost ranite și peste 300 de case au fost distruse.…

- O casiera de la Gara CFR Constanta a murit din cauza COVID-19, iar alte doua angajate au fost confirmate cu noul coronavirus, Directia de Sanatate Publica declansand in acest caz o ancheta epidemiologica. Citeste si: Focar de coronavirus la Spitalul Floreasca. Mai multe sectii au fost inchise…

- Pana astazi, 22 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 77.544 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 35.079 pacienți au fost declarați vindecați și 9.309 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național,…