Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Paris monitorizeaza cu atentie evolutiile din jurul Atos, pe care il considera un activ strategic, a afirmat marti un oficial in Ministerul de Finante, pe fondul declinului actiunilor grupului francez de servicii IT, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Presedintele Senatului (camera superioara a parlamentului) al Frantei, Gerard Larcher, „in viitorul apropiat”, va va calatori la invitatia presedintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk, la Kiev. Conform Agence France-Presse (AFP), el a facut aceasta declaratie marti la o conferinta de presa…

- Rafael Nadal a declarat luni intr-un interviu acordat pentru Reuters ca nu ar fi jucat probabil niciun alt Grand Slam in afara de Roland Garros cu afecțiunea sa cronica la picior, care a necesitat injecții cu infiltrații la Paris.

- UEFA a prezentat scuze fanilor care au fost afectați de evenimentele din jurul finalei Ligii Campionilor, dupa ce fraudele cu bilete și problemele din public au afectat evenimentul de pe Stade de France din Paris. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ​Rafael Nadal și Novak Djokovic au oferit un adevarat recital in noaptea de marți spre miercuri, cei doi mari rivali avand pasaje fantastice de meci pe Philippe Chatrier. Ibericul a avut caștig de cauza, scor 6-2, 4-6, 6-2, 7-6(4), la capatul unui meci care a ridicat in picioare in mai multe randuri…

- Julia Vigas, soția lui Thiago, mijlocașul lui Liverpool, s-a plans dupa incidentele de dinaintea finalei Champions League, 0-1 cu Real Madrid. Startul meciului a fost amanat cu 37 de minute, dupa ce 15.00 de fani englezi fara bilet și cateva zeci care au sarit gardul, provocand un haos incredibil la…

- Patrick Paumen face senzație de fiecare data cand platește ceva intr-un magazin sau restaurant. Acest lucru se datoreaza faptului ca barbatul in varsta de 37 de ani nu are nevoie sa foloseasca un card bancar sau telefonul mobil pentru a plati. In schimb, el pune pur și simplu mana stanga langa cititorul…

- A inceput numaratoarea inversa pentru prezidențialele din Franța. Cursa de duminica e foarte stransa. Pe actualul președinte, Emmanuel Macron, il despart doar cateva procente de Marine Le Pen, candidata extremei drepte.