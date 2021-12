Moda digitală: marile branduri intră în Metaverse Gigantul sportiv Adidas urmeaza sa puna piciorul in lumea metaversului lansand prima sa colecție cu NFT, aceste jetoane digitale nefungibile care zguduie piața culturala și in jurul carora se inghesuie marile marci. Metaversul este „avangarda creativitații și este firesc ca Adidas Originals sa patrunda pe acest teritoriu”, a declarat Erika Wykes-Sneyd, vicepreședinte de marketing și […] The post Moda digitala: marile branduri intra in Metaverse first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

