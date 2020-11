Locuitorii din cartierul Tache se plang ca, de mai multe saptamani, in zona se efectueaza lucrari ce nu par ca nu se mai termina. In tot acest timp, oamenii sunt nevoiți sa asculte simfonia utilajelor și sa inoate in mocirla lasata in urma de lucrarile la rețeaua de apa. Povestea a debutat luna trecuta, dupa […] Articolul Mocirla din cartierul Tache apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .