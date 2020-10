Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Pro Romania, Ion Mocioalca, trece la PSD și va candida pe listele partidului in județul Caraș Severin, au declart surse din partid pentru Digi 24. Mocioalca va deschide lista PSD la Senat. Ion Mocioalca a trecut de la PSD la Pro Romania in decemebrie 2018, ca urmare a „stilul de…

- PSD reuseste si dea o lovitura dura Pro Romania, inainte de alegeri. Potrivit unor surse citate de resita.ro, pe listele PSD pentru Caras Severin se va afla si deputatul Ion Mocioalca, fost presedinte al PSD Caras Severin, trecut la Pro Romania dupa scandalul demiterii Guvernului Grindeanu.Ion…

- Ziarul Unirea Care sunt cele mai puternice și cele mai slabe județe din țara. Analiza a județelor din Romania, privind cifrele de afaceri ale companiilor inregistrate In topul celor mai puternice județe din Romania, din punct de vedere a ciferi de afaceri din 2019 a companiilor inregistrate, se afla…

- Alegerile locale s-au incheiat, rezultatul oarecum previzibil s-a consemnat, iar viața merge mai departe. Doar ca in toata aceasta importanta ecuație politico – administrativa nu ai cum sa nu remarci modul lamentabil in care partidul lui Victor Ponta, nașit in Mehedinți de Adrian Duicu și dat pe mana…

- Potrivit unei analize Keysfin privind performanța economica a județului Brașov, in perioada 2015 – 2019, arata un trend ascendent pentru aproape toți inficatorii de performanța. Analiza arata ca Bucureștiul, Ilfovul și Timișul se afla in topul celor mai puternice județe din Romania in funcție de cifra…

- In cursul dimineții de astazi, 12 septembrie 2020, au mai fost confirmate inca 27 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 4.127. In intervalul 11.09.2020 (10:00) – 12.09.2020 (10:00) au fost inregistrate 27 de decese (12 barbați și 15 femei), ale unor pacienți infectați…

- Gest reprobabil al președintelui PRO ROMANIA, Victor Ponta și atitudine de ghiolbanism din partea candidatului sau la funcția de primar al municipiului Drobeta Turnu Severin, Costel Gherghe, supranumit și fifty-fifty. Aceștia au scos presa afara din zona in care și-au lansat candidații. A avut acces…

- "In afara de dezamagire nu am alt cuvant sa descriu sentimentul pe care il am. Ar fi fost o dovada de respect pentru cetațeni sa avem o alianța de centru-stanga. Cetațenii așteptau o astfel de alianța. Din pacate, ei au ales o cale greșita, alianța raului, alianța distrugerii, pentru ca prin tot…