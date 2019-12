Mocioalcă: Cred că nu mai vedem pădurea de copaci!“ Numele fostului ministru de Interne interimar, senatorul PSD Mihai Fifor, si cel al secretarului general al Pro Romania, deputatul Ioan Mocioalca, apar in ancheta derulata la aceasta ora de DIICOT in Caras-Severin, in dosarul permiselor pentru arma. Surse judiciare citate de Antena 3 susțin ca unul din inculpați folosea numele celor doi demnitari pentru presiuni in favoarea obținerii de favoruri fara drept. Intrebat cum comenteaza acest aspect, liderul Pro Romania a spus: „De fapt, mi-e greu sa comentez faptul ca unii oameni se foloseau de numele pentru a castiga credibilitate. Am aflat… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Decizia CFR Calatori de a suspenda circulatia trenului pe linia Oravita-Anina, in timpul saptamanii – garnitura urmand sa circule doar in weekend – este una greu de acceptat, in condițiile in care nu vorbim despre un traseu și o infrastructura oarecare, ci despre cea mai veche cale ferata…

- Incidentul s-a petrecut in jurul orei 23.35, in noaptea de sambata spre duminica, in parcarea din fața Bisericii Catolice din Piața Balcescu din Timișoara. Tanarul de 20 de ani povestește ca a fost urmarit de agresor de pe o strada laturalnica, iar cand a ajuns in parcarea bisericii acesta…

- Prezenta la vot in judet a fost una buna, iar la nivel national cotele au atins procente mari, cum ar fi 63% in Ilfov si peste 59% la Cluj. Potrivit Biroului Electoral Central, dintr-un total de 265.299 de caraseni cu drept de vot, 114.137 s-au prezentat la urne pana la inchiderea sectiilor,…

- Executivul Orban a fost investit, luni, in plenul reunit al Parlamentulului, cu 240 de voturi „pentru”, din cele 233 de voturi necesare investirii. Deputații și senatorii au votat pentru validarea listei celor 16 miniștri, precum și programul de guvernare al PNL. PSD a boicotat ședința, in…

- Mocioalca este chiar șeful Comisiei pentru aparare, ordine publica și siguranța naționala din Camera Deputaților, funcție pe care a deținut-o și Vela la Senat pana anul trecut, cand a fost schimbat pentru ca a cerut desecretizarea raportului MAI cu privire la violențele din 10 august 2018.…

- Dupa o serie de zvonuri si portofolii atribuite in ultima vreme, acum un lucru este cert: daca noul Guvern trece de votul din Parlament, seful liberalilor caraseni va ocupa functia de ministru al Afacerilor Interne. Este primul politician din Caras-Severin care ar ocupa aceasta functie. Marcel…

- Dupa ce Motiunea de Cenzura impotriva Guvernului Dancila a fost votata saptamana trecuta de 238 de parlamentari, mai multi decat cei care au semnat-o, acum se fac negocieri, presupuneri si analize cu privire la noul guvern. Presedintele Iohannis a anuntat vineri ca va incredinta mandatul…

- Dupa cum stiti, in urma cu aproape doua saptamani, dupa o nunta ce a avut loc la Sopotu Nou cateva zeci de invitati au ajuns la spital, acuzand dureri de burta, greata, diaree. Cei mai multi oameni au fost internati la Oravita, iar cazurile mai grave au ajuns la Boli Infectioase la Resita,…